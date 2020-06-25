2020-06-25T22:00:30+03:00
Общество

В Новосибирске ремонтируют Красный проспект после Парада Победы

Люди заметили, что он был поврежден тяжелой техникой
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске, утром 25 июня, рабочие начали ремонтировать асфальт на Красном проспекте.В Новосибирске, утром 25 июня, рабочие начали ремонтировать асфальт на Красном проспекте.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске, 25 июня, рабочие начали ремонтировать асфальт на Красном проспекте. Напомним, вчера люди заметили, что он был поврежден тяжелой техникой, проезжавшей там во время парада. Происходящее сняли на видео очевидцы.

— Работы по устранению повреждений, вызванных движением по улице тяжелой техники, ведутся уже с утра, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, вчера в Новосибирске прошел Парад Победы. В нем приняли участие около 2 тысяч военнослужащих разных видов войск и 75 единиц боевой техники. Проходил парад в необычном формате без зрителей, но его прямую трансляцию посмотрело около полумиллиона человек. Посмотреть в формате онлайн сибиряки могли также и праздничный салют. С пляжа «Наутилус» было сделано 30 залпов гаубиц Д-30, новосибирцы увидели более 600 фейерферков «Ассоль» и «Вега».

В Новосибирске ремонтируют Красный проспект после Парада Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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