«Сэкономил на автомойке»: сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:14:23+03:00

Сибиряк хотел помыть машину в реке в Искитимском районе и утопил ее. Фото: Кадр из видео

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Сибиряк хотел помыть машину в реке в Искитимском районе и утопил ее. Достать «Ладу» со дна помог местный тракторист.

— Житель села Гусельниково приехал на берег реки Выдриха, чтобы помыть свой автомобиль ВАЗ-21099. Но машина скатилась в воду, отплыв достаточно далеко от берега, — цитирует очевидцев случившегося паблик «АСТ-54». — На помощь попавшему в беду сельчанину пришел местный тракторист, который вытащил автомобиль на сушу.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что попытка вымыть машину в реке изначально была не лучшей идеей, и такой исход событий можно было предугадать. А некоторые люди похвалили тракториста, который пришел на помощь попавшему в такую неприятную ситуацию сибряку:

— Вот к чему приводят попытки вымыть машину в водоеме.

— Тракторист — молодец, не бросил в беде.

— Зато сэкономил на автомойке, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787121" frameborder="0"></iframe> Сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее.

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