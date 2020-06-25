«Сэкономил на автомойке»: сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее
Сибиряк хотел помыть машину в реке в Искитимском районе и утопил ее. Достать «Ладу» со дна помог местный тракторист.
— Житель села Гусельниково приехал на берег реки Выдриха, чтобы помыть свой автомобиль ВАЗ-21099. Но машина скатилась в воду, отплыв достаточно далеко от берега, — цитирует очевидцев случившегося паблик «АСТ-54». — На помощь попавшему в беду сельчанину пришел местный тракторист, который вытащил автомобиль на сушу.
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что попытка вымыть машину в реке изначально была не лучшей идеей, и такой исход событий можно было предугадать. А некоторые люди похвалили тракториста, который пришел на помощь попавшему в такую неприятную ситуацию сибряку:
— Вот к чему приводят попытки вымыть машину в водоеме.
— Тракторист — молодец, не бросил в беде.
— Зато сэкономил на автомойке, — пишут люди.
Сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее.
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