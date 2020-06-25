2020-06-25T21:14:23+03:00
Общество

«Сэкономил на автомойке»: сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее

Достать авто со дна помог местный тракторист
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряк хотел помыть машину в реке в Искитимском районе и утопил ее. Фото: Кадр из видеоСибиряк хотел помыть машину в реке в Искитимском районе и утопил ее. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Сибиряк хотел помыть машину в реке в Искитимском районе и утопил ее. Достать «Ладу» со дна помог местный тракторист.

— Житель села Гусельниково приехал на берег реки Выдриха, чтобы помыть свой автомобиль ВАЗ-21099. Но машина скатилась в воду, отплыв достаточно далеко от берега, — цитирует очевидцев случившегося паблик «АСТ-54». — На помощь попавшему в беду сельчанину пришел местный тракторист, который вытащил автомобиль на сушу.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что попытка вымыть машину в реке изначально была не лучшей идеей, и такой исход событий можно было предугадать. А некоторые люди похвалили тракториста, который пришел на помощь попавшему в такую неприятную ситуацию сибряку:

— Вот к чему приводят попытки вымыть машину в водоеме.

— Тракторист — молодец, не бросил в беде.

— Зато сэкономил на автомойке, — пишут люди.

Сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске ремонтируют Красный проспект после Парада Победы
«Сэкономил на автомойке»: сибиряк решил помыть машину в реке и утопил ее
Новосибирец продает миниатюрные монеты из Книги рекордов Гиннесса за 50 тысяч рублей
«Переходил на красный свет»: в Новосибирске «Жигули» сбили 8-летнего мальчика
Андрей Травников: «Поправки в Конституцию направлены на защиту общегосударственных интересов и интересов каждого жителя страны»
«Трудно платить»: депутаты выступили за заморозку тарифов ЖКХ в Новосибирске
Начальника новосибирской колонии посадили на два года за взятку в 1,3 миллиона
«Уехал на заработки»: волонтеры ищут сибиряка, пропавшего по пути в Сочи
Иван Купала в Новосибирске 2020: как будут праздновать, что разрешат
Андрей Шимкив объяснил, почему принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
МОТ даст концерт на онлайн-платформах МТС
В Новосибирске умерло больше пациентов с коронавирусом, чем во всей Сибири
Продление режима самоизоляции с 1 июля 2020 года в Новосибирске: какие ограничения снимут, что запрещено
Предэкзаменационная тренировка: как в Новосибирске готовятся к ЕГЭ в период коронавируса
«Его друга спасли»: девятилетний мальчик утонул в реке под Новосибирском