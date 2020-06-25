«Переходил на красный свет»: в Новосибирске «Жигули» сбили 8-летнего мальчика

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:20:34+03:00

Сегодня, 25 июня, в Новосибирске произошла авария с участием ребенка. Фото: ГИБДД

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Сегодня, 25 июня, в Новосибирске произошла авария с участием ребенка. В Центральном районе города «Жигули» сбили 8-летнего мальчика.

— Около семи часов вечера, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, ехал по улице Кропоткина со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Красный проспект. У дома № 119, на нерегулируемом пешеходном переходе, он сбил 8-летнего мальчика. По предварительной информации, он переходил дорогу на красный свет.

Ребенка с ушибами доставили в больницу. На месте работал экипаж ГИБДД.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, как важно соблюдать правила дорожного движения и учить этому своих детей.

Напомним, сегодня на трассе возле села Новопичугово Новосибирской области произошло еще одно ДТП: по словам очевидцев, водитель «Тойоты» уснул за рулем. Он пролетел вдоль парковки и съехал в кювет, а оттуда попал в речку Махалиха. На помощь ему пришли другие автомобилисты, позже на место аварии выехали сотрудники полиции и «скорая помощь».

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ИСТОЧНИК KP.RU