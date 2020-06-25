2020-06-25T17:32:54+03:00
Общество

Андрей Травников: «Поправки в Конституцию направлены на защиту общегосударственных интересов и интересов каждого жителя страны»

Глава региона призывает новосибирцев выразить свое мнение по поводу внесения поправок
Екатерина ИВАНОВА
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Андрей Травников проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию. Фото: nso.ruАндрей Травников проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию. Фото: nso.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал по вопросу внесения поправок в основной закон страны на участке №2001. Глава региона отметил, насколько важно каждому жителю региона прийти на избирательный участок и выразить свое отношение.

- Те решения, которые мы примем, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями. Думаю, что на десятилетия. Поэтому очень важно, чтобы вы поучаствовали в этом процессе, пришли, проголосовали и выразили своё отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Я считаю, что они направлены на защиту как общегосударственных интересов, так и интересов каждого жителя Российской Федерации, - обратился к новосибирцам Андрей Травников.

Кроме того глава региона принял участие в опросе по распределению «Народного бюджета» и в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, участки для голосования будут открыты по 1 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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