Начальника новосибирской колонии посадили на два года за взятку в 1,3 миллиона

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:18:44+03:00

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Новосибирский областной суд отклонил апелляцию бывшему начальнику исправительной колонии № 2 Артему Евсеенко. Напомним, его обвиняли в том, что он хотел за взятку выпустить заключенного из другого исправительного учреждения. А в марте этого года Кировский районный суд признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ).

— Евсеенко решился мошенническим способом похитить не менее 2,3 млн. рублей. 28 августа 2019 года в припаркованном около жилого дома по ул. Виктора Уса, 5 автомобиле от водителя он получил денежные средства на общую сумму 1,3 миллиона рублей, часть из которых была муляжом. После передачи денег он был задержан сотрудниками полиции, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 25 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания полковника внутренней службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU