Андрей Шимкив объяснил, почему принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:12:33+03:00

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Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив принял участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ одним из первых.

Опустив бюллетень в урну на избирательном участке в городе Бердске, на котором Андрей Шимкив участвует в голосованиях на протяжении многих лет, спикер регионального парламента прокомментировал ход голосования в регионе.

- Всего 2012 участков открылись 25 июня утром в Новосибирской области, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Голосование идет в штатном режиме. Сибиряки – народ дисциплинированный, поэтому голосование активно идет с утра. И надеюсь, что все эти дни оно будет длиться в таком же режиме».

Также состоялось прямое включение Андрея Шимкива в заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Заседание в это время проходило в Москве.

- На участках соблюдены все меры санитарной безопасности – маски, перчатки, дезинфекция – все есть, – сообщил участникам заседания Андрей Шимкив. – Сегодня я решил, что необходимо проголосовать в первый день, когда открылись участки. Как гражданин, как Председатель Законодательного Собрания, как член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Могу и хочу объяснить почему. Ведь впервые в истории нашей страны, уже принятый в установленном порядке закон вынесен Президентом на Всероссийское голосование. Насколько принципиально важным было это решение, думаю, понимает каждый из нас. - также спикер регионального парламента подчеркнул, - Права, гарантии, ценности, суверенитет страны на многие десятилетия вперед сегодня доверено определить и принять нам. Нам доверил это право Президент. На такое доверие можно ответить только встречным доверием и поддержкой. Я проголосовал «за», и призываю своих коллег, всех жителей области сказать «да» Конституции и Президенту.

Напомним, Андрей Шимкив – единственный из глав парламентов регионов Сибири, который вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

ИСТОЧНИК KP.RU