Андрей Шимкив объяснил, почему принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив принял участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ одним из первых.
Опустив бюллетень в урну на избирательном участке в городе Бердске, на котором Андрей Шимкив участвует в голосованиях на протяжении многих лет, спикер регионального парламента прокомментировал ход голосования в регионе.
- Всего 2012 участков открылись 25 июня утром в Новосибирской области, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Голосование идет в штатном режиме. Сибиряки – народ дисциплинированный, поэтому голосование активно идет с утра. И надеюсь, что все эти дни оно будет длиться в таком же режиме».
Также состоялось прямое включение Андрея Шимкива в заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Заседание в это время проходило в Москве.
- На участках соблюдены все меры санитарной безопасности – маски, перчатки, дезинфекция – все есть, – сообщил участникам заседания Андрей Шимкив. – Сегодня я решил, что необходимо проголосовать в первый день, когда открылись участки. Как гражданин, как Председатель Законодательного Собрания, как член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Могу и хочу объяснить почему. Ведь впервые в истории нашей страны, уже принятый в установленном порядке закон вынесен Президентом на Всероссийское голосование. Насколько принципиально важным было это решение, думаю, понимает каждый из нас. - также спикер регионального парламента подчеркнул, - Права, гарантии, ценности, суверенитет страны на многие десятилетия вперед сегодня доверено определить и принять нам. Нам доверил это право Президент. На такое доверие можно ответить только встречным доверием и поддержкой. Я проголосовал «за», и призываю своих коллег, всех жителей области сказать «да» Конституции и Президенту.
Напомним, Андрей Шимкив – единственный из глав парламентов регионов Сибири, который вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.
ИСТОЧНИК KP.RU