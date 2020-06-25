Иван Купала в Новосибирске 2020: как будут праздновать, что разрешат

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:37:19+03:00

Как пройдет празднование Иван Купала 2020 года в Новосибирске на самоизоляции - а нашем материале

Изменить размер текста: A A

Иван Купала в Новосибирске 2020 пройдет в необычном формате: из-за режима самоизоляции будет много ограничений. Рассказываем, как сибиряки будут отмечать праздник.

ФОНТАНЫ БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ

Новосибирцы не смогут устроить обливания водой 7 июля в центре города. В мэрии Новосибирска напомнили, что в городе действует запрет на массовые мероприятия. Нарушителям грозит штраф по статье 20.1 КоАП РФ за нарушение самоизоляции.

— Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска не планирует мероприятий на Ивана Купала. Запуск фонтанов (в том числе расположенного в парке культуры и отдыха «Центральный») в штатном режиме будет осуществлен после снятия ограничительных мер, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

ВО ВРЕМЯ ОБЛИВАНИЙ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Врачи не советуют обливаться во время борьбы с пандемией коронавируса — заразиться можно даже через воду. По словам специалистов, если вода взята «из лужи», то существует риск передачи инфекции капельным путем, в том числе и COVID-19.

Однако, если вода взята из водопроводной сети, риска передачи заболевания нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU