2020-06-25T14:13:38+03:00
Досуг

МОТ даст концерт на онлайн-платформах МТС

Концерт состоится в прямой трансляции в четверг 25 июня в 20.00 по московскому времени на платформах МТС Live VR, МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».
Изменить размер текста:

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, продолжает организацию онлайн концертов в формате дополненной реальности и приглашает на прямую трансляцию выступления Мота, артиста лейбла Black Star

Предстоящий концерт - единственный виртуальный концерт Мота, так как артист предпочитает общаться с публикой живьем. В концерте, где будет представлен новый мультижанровый альбом «Парабола», примет участие весь бэнд артиста. Кроме того, Мот исполнит свои главные хиты: «День и ночь», «Паруса», «Сопрано», «Капкан» и пообщается со зрителями, присылающими вопросы в аккаунты МТС в соцсетях.

Ранее МТС организовала прямые трансляции концертов групп «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслава Бутусова, «Несчастного случая», «Секрета», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Gruppa Skryptonite и др. В общей сложности концерты посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Число просмотров продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Общее количество лайков, репостов и комментариев насчитывает сотни тысяч.

Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на платформах МТС ТВ и МТС Live VR в формате дополненной реальности с возможностью поворота картинки на 360 .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Шимкив объяснил, почему принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
МОТ даст концерт на онлайн-платформах МТС
В Новосибирске умерло больше пациентов с коронавирусом, чем во всей Сибири
Продление режима самоизоляции с 1 июля 2020 года в Новосибирске: какие ограничения снимут, что запрещено
Предэкзаменационная тренировка: как в Новосибирске готовятся к ЕГЭ в период коронавируса
«Его друга спасли»: девятилетний мальчик утонул в реке под Новосибирском
Следователи проверят село под Новосибирском, где массово гибнут пчелы
«Машинист сигналил, а он не уходил»: новосибирец попал под поезд и сломал бедро
В Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию
Добровольцев, желающих проверить иммунитет к коронавирусу, набрали за день
Косметолога-самоучку, изуродовавшую сибирячку, суд отпустил на свободу
«Страшно представить, что с ними будет»: новосибирцы переживают за уток на пустыре, который залил кипяток
В Новосибирске голый мужчина на детской площадке смутил прохожих: он просил его простить
Услуги фотоцентров и юристов стали фаворитами спроса у жителей Новосибирской области
Приемная мама, которую обвинили в издевательствах над детьми, рассказала свою версию
«Рядом жена в слезах»: под Новосибирском мертвый мужчина больше часа лежал на тротуаре
«Пусть вспомнит, откуда он»: сибирячки с Затулинки показали Даве, где он вырос
«Поставь коробку, он сам убежит»: новосибирские спасатели выпустили на волю лисенка, заблудившегося в городе
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек
Еще четверо умерших от коронавируса за сутки: что о них известно
«Кричал, что уроет всех»: под Новосибирском мужчина с удостоверением стрелял по машине
«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне
В Новосибирске 5-летний мальчик отправился на рыбалку, пока его родители спали
Под Новосибирском нашли мертвого мужчину на обочине
«Он ей фигой угрожал?»: ограбление цветочного салона позабавило соцсети