МОТ даст концерт на онлайн-платформах МТС

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:13:38+03:00

Концерт состоится в прямой трансляции в четверг 25 июня в 20.00 по московскому времени на платформах МТС Live VR, МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях

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ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, продолжает организацию онлайн концертов в формате дополненной реальности и приглашает на прямую трансляцию выступления Мота, артиста лейбла Black Star

Предстоящий концерт - единственный виртуальный концерт Мота, так как артист предпочитает общаться с публикой живьем. В концерте, где будет представлен новый мультижанровый альбом «Парабола», примет участие весь бэнд артиста. Кроме того, Мот исполнит свои главные хиты: «День и ночь», «Паруса», «Сопрано», «Капкан» и пообщается со зрителями, присылающими вопросы в аккаунты МТС в соцсетях.

Ранее МТС организовала прямые трансляции концертов групп «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслава Бутусова, «Несчастного случая», «Секрета», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Gruppa Skryptonite и др. В общей сложности концерты посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Число просмотров продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Общее количество лайков, репостов и комментариев насчитывает сотни тысяч.

Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на платформах МТС ТВ и МТС Live VR в формате дополненной реальности с возможностью поворота картинки на 360 .