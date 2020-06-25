2020-06-25T14:00:58+03:00
Общество

В Новосибирске умерло больше пациентов с коронавирусом, чем во всей Сибири

Индекс летальности в регионе составляет 1,50%
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области от COVID-19 умирает больше всего пациентов.В Новосибирской области от COVID-19 умирает больше всего пациентов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Новосибирской области от COVID-19 умирает больше всего пациентов. Такие данные на 25 июня приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

— Индекс летальности в регионе составляет 1,50%. Так, Новосибирская область по-прежнему лидирует по летальности среди субъектов СФО. Кроме того, этот показатель хуже, чем окружной и общероссийский, — сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На втором месте, после НСО, находится Красноярский край с показателем 1,21%. А замыкает этот рейтинг Республика Алтай с нулевым индексом летальности.

При этом, стоит отметить, что общий показатель летальности в СФО за неделю стал немного выше, но порога в единицу не достиг. В настоящее время он составлять 0,89%. Сибирский федеральный округ остается на предпоследнем месте в рейтинге округов.

Тем не менее, общероссийский индекс летальности за неделю увеличился незначительно, но он до сих пор выше единицы — 1,40%.

Напомним, как сообщает региональный оперштаб, в Новосибирской области на 25 июня, зарегистрировано 5 458 случаев инфицирования СOVID-19. Из них 102 — за последние сутки. Выздоровели в регионе всего 3 058 пациентов — 24 за последние сутки.

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Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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