2020-06-25T12:56:14+03:00
Общество

Предэкзаменационная тренировка: как в Новосибирске готовятся к ЕГЭ в период коронавируса

Всего в городе выпускаются из 11 класса 8776 человек, более тысячи выпускников отказались от такой формы экзамена
Екатерина ИВАНОВА
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Анатолий Локоть оценил подготовку школ к проведению ЕГЭ. Фото: пресс-центр мэрии.Анатолий Локоть оценил подготовку школ к проведению ЕГЭ. Фото: пресс-центр мэрии.
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Мэр Анатолий Локоть побывал в гимназии №1 на тренировочной сдаче Единого государственного экзамена. Кабинеты, персонал – все готово к приему учеников. В гимназии экзамен будут проводить не только для «своих», но и для ребят из других школ.

- На входе будут проверять их паспорта, измерять температуру и затем через металлоискатель разводить по кабинетам. В одном классе смогут находиться единовременно девять экзаменуемых. Мы должны сделать все, чтобы выпускники не почувствовали неудобств во время проведения ЕГЭ из-за пандемии, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Организаторы экзамена отмечают, для того чтобы снизить возможность заражения, время прибытия в кабинеты для всех участников определено разное. Запускать в здание ребят будут по три человека. Число экзаменуемых в классе снижено, поэтому решать тесты можно и без маски. Кроме того в кабинетах установят специальные рециркуляторы, которые будут обновлять воздух в помещении.

КОНКРЕТНО

В гимназии № 1 для сдачи ЕГЭ организовано 15 аудиторий. В один день сможет пройти тестирование максимум 131 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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