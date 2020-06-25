Предэкзаменационная тренировка: как в Новосибирске готовятся к ЕГЭ в период коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:56:14+03:00

Всего в городе выпускаются из 11 класса 8776 человек, более тысячи выпускников отказались от такой формы экзамена

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Мэр Анатолий Локоть побывал в гимназии №1 на тренировочной сдаче Единого государственного экзамена. Кабинеты, персонал – все готово к приему учеников. В гимназии экзамен будут проводить не только для «своих», но и для ребят из других школ.

- На входе будут проверять их паспорта, измерять температуру и затем через металлоискатель разводить по кабинетам. В одном классе смогут находиться единовременно девять экзаменуемых. Мы должны сделать все, чтобы выпускники не почувствовали неудобств во время проведения ЕГЭ из-за пандемии, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Организаторы экзамена отмечают, для того чтобы снизить возможность заражения, время прибытия в кабинеты для всех участников определено разное. Запускать в здание ребят будут по три человека. Число экзаменуемых в классе снижено, поэтому решать тесты можно и без маски. Кроме того в кабинетах установят специальные рециркуляторы, которые будут обновлять воздух в помещении.

КОНКРЕТНО

В гимназии № 1 для сдачи ЕГЭ организовано 15 аудиторий. В один день сможет пройти тестирование максимум 131 человек.

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