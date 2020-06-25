Следователи проверят село под Новосибирском, где массово гибнут пчелы

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:12:08+03:00

Правоохранители установят, было ли нарушение закона со стороны собственника полей

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В Новосибирской области проводится доследственная проверка после массовой гибели пчел в Колыванском районе. Правоохранители проверят, было ли нарушение закона со стороны собственника полей, обработанных химикатами от вредителей.

— В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в средствах массовой информации, а также проверить в действиях лиц, проводивших обработку сельскохозяйственных культур, наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений), — сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в селе Новотырышкино Колыванского района массово гибнут пчелы. Местные пасечники уверены, что во всем виноваты химикаты, которыми обрабатывали соседние поля с рапсом. На место уже выезжали специалисты Управления ветеринарии по Новосибирской области, проблемой заинтересовался также местный депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU