В Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:27:56+03:00

Голосование по поправкам в Констутицию будет идти несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Из-за пандемии коронавируса и в целях снижения возможности заражения голосование растянуто по срокам на несколько дней. По вопросу поправок в Конституцию РФ можно проголосовать досрочно, до официального дня голосования – 1 июля. Всего работают свыше 2000 избирательных участков, на них обеспечены особые меры санитарной безопасности.

- Проголосовать можно на избирательных участках по месту регистрации гражданина или по месту нахождения, если ранее была подана такая заявка. Гражданину выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), а также одноразовую ручку. Кроме того, на входе в помещения для голосования организован температурный контроль, соблюдены максимальные меры санитарной безопасности, – отмечает председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

На многих избирательных участках работают наблюдатели. Как отметила наблюдатель участковой избирательной комиссии №1996 Центрального района города Новосибирска Тамара Гребнева, участок открылся вовремя – в 8.00, все члены УИК и наблюдатели были на своих местах:

- Мы видим интерес граждан к Основному закону нашей страны – с первых же минут на участок пришли ответственные граждане, чтобы отдать свой голос. Все меры санитарной безопасности соблюдены, нарушений при проведении голосования не обнаружено.

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