2020-06-25T11:20:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Добровольцев, желающих проверить иммунитет к коронавирусу, набрали за день

Заявок было в три раза больше, чем планировали исследователи
Надежда РЫЖКИНА
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Больше 7 тысяч человек подали заявки на участие в исследовании.Больше 7 тысяч человек подали заявки на участие в исследовании.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше 7 тысяч жителей Новосибирской области подали заявки на участие в исследовании, в котором проверят наличие у них иммунитета к коронавирусу. Это почти в три раза больше, чем планировали набрать исследователи.

Нужное число желающих набрали во всех возрастных группах, кроме группы «70+». Организаторы просят сибиряков, чтобы они помогли своим пожилым родственникам заполнить анкету участника.

— Из-за большого количества желающих произошел технический сбой. Все, кто заполнил анкеты, преждевременно получили уведомление о том, что они прошли отбор. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства! — сообщили в минздраве.

Напомним, это исследование необходимо для того, чтобы спрогнозировать, как в регионе будет развиваться ситуация с коронавирусом, и защититься от плохих последствий. На втором этапе отбора из всех желающих выберут 2688 человек. Именно у них проверят наличие в крови антител IgG SARS-CoV-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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