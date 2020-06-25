Косметолога-самоучку, изуродовавшую сибирячку, суд отпустил на свободу

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:56:27+03:00

Женщина обратилась к другим специалистам, где ей исправили негативное воздействие препарата. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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В Новосибирске оставили без изменений приговор косметологу, изуродовавшую клиентку уколами красоты. Ей назначен приговор: полтора года ограничения свободы — это вид уголовного наказания наряду с исправительными работами, и штраф в 50 тысяч рублей.

Известно, что адвокат потерпевшей просил более строгое наказание для косметолога-самоучки: отправить ее в колонию.

Приговор обжалован в апелляционном порядке. Новосибирский облсуд оставил приговор без изменения, а жалобу адвоката — без удовлетворения.

Напомним, косметолог с фальшивым дипломом два года оказывала услуги своим клиентам.

— 21 декабря 2018 года без лицензии, используя незарегистрированный на территории России препарат, ввела его 51-летней потерпевшей в разные части лица. За это клиентка заплатила 50 тысяч рублей. Через час после процедуры женщине стало плохо, — рассказали в областной прокуратуре. — Боли длились две недели, с каждым днем становилось все хуже, был введен слишком большой объем препарата.

Отрицать, что такой препарат у нее был, косметолог не стала, однако женщина утверждала, что не использовала его при работе с клиентами. Тем не менее, потерпевшая предоставила стики, которые ей дала косметолог после применения данного препарата, что подтвердило обратное.

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ИСТОЧНИК KP.RU