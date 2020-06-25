«Страшно представить, что с ними будет»: новосибирцы переживают за уток на пустыре, который залил кипяток

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:37:03+03:00

В СГК рассказали, что дефект устраняют, а с птицами не должно случится ничего страшного

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Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что пустырь возле Гусинобродского шоссе неделю заливает кипятком. Вода течет из-под земли за домом № 20к3. Женщину беспокоит то, что от горячей воды могут пострадать не только люди, но и птицы.

— Неподалеку от этого места находится озеро, в котором обитают утки. Очень жаль, если они пострадают или уже, страшно представить, что с ними будет, — переживает сибирячка в группе «АСТ-54».

В СГК рассказали КП-Новосибирск, что во время испытаний могла подтекать горячая вода из трубопровода, но температура воды не превышала 40 градусов, а значит, водоплавающие пострадать не должны.

— На участке Гусинобродского шоссе во время гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 произошел порыв на трубопроводе. Сейчас устранением дефекта занимаются энергетики. Все должны починить до вечера 26 июня, — сообщила КП-Новосибирск заместитель начальника управления по внешним коммуникациям СГК Наталья Барсукова.

Пустырь возле шоссе залило водой.

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