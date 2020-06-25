2020-06-25T09:25:35+03:00
Общество

В Новосибирске голый мужчина на детской площадке смутил прохожих: он просил его простить

За его перемещениями наблюдал весь двор, в том числе и дети
александра сударь
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Голый мужчина бегал по детской площадке и просил его простить. Фото: стоп-кадрГолый мужчина бегал по детской площадке и просил его простить. Фото: стоп-кадр
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В одном из дворов Кировского района Новосибирска на детской площадке бегал голый мужчина. Об этом рассказали очевидцы.

— На улице Беловежской мужчина, судя по всему, перегрелся и, сняв всю одежду, начал бегать по двору, прыгая на проезжающие автомобили, — рассказали в группе «АСТ-54» очевидцы. — За его перемещениями наблюдал весь двор, в том числе и дети. А когда до него все-таки дошла информация о том, что скоро прибудет полиция, то стыдливо закрыл руками лицо.

По словам людей, речь мужчины была несвязной, судя по всему он был под воздействием каких-то препаратов, сделали вывод очевидцы.

— Еще просил, чтобы ему в голову не стреляли. Реанимация его не забрала, якобы это не их пациент, — рассказали жильцы близлежащих домов.

Как рассказали очевидцы в итоге приехали врачи из психиатрической больницы, что-то вкололи голому мужчине, и он уснул.

В Новосибирске по детской площадке бегал голый мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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