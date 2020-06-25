В Новосибирске голый мужчина на детской площадке смутил прохожих: он просил его простить
В одном из дворов Кировского района Новосибирска на детской площадке бегал голый мужчина. Об этом рассказали очевидцы.
— На улице Беловежской мужчина, судя по всему, перегрелся и, сняв всю одежду, начал бегать по двору, прыгая на проезжающие автомобили, — рассказали в группе «АСТ-54» очевидцы. — За его перемещениями наблюдал весь двор, в том числе и дети. А когда до него все-таки дошла информация о том, что скоро прибудет полиция, то стыдливо закрыл руками лицо.
По словам людей, речь мужчины была несвязной, судя по всему он был под воздействием каких-то препаратов, сделали вывод очевидцы.
— Еще просил, чтобы ему в голову не стреляли. Реанимация его не забрала, якобы это не их пациент, — рассказали жильцы близлежащих домов.
Как рассказали очевидцы в итоге приехали врачи из психиатрической больницы, что-то вкололи голому мужчине, и он уснул.
В Новосибирске по детской площадке бегал голый мужчина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU