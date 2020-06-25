2020-06-25T09:01:11+03:00
Умные вещи

Услуги фотоцентров и юристов стали фаворитами спроса у жителей Новосибирской области

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса выяснили как оживает сфера торговли и услуг в Новосибирской области после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».
Изменить размер текста:

Что стали чаще покупать жители Новосибирской области

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали фотоцентры - здесь количество платежей увеличилось в 7 раз. Повышенным спросом пользовались юридические консультации -количество транзакций увеличилось в три раза, также на 67% выросло количество платежей в копицентрах.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли железнодорожные билеты (+40%), страхование (+38%), фотостудии (+33%), стоматологии (+19%), ремонт бытовой техники (+19%), химчистки (+17%) и спорттовары (+16%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 46% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

Как изменились обороты бизнеса

Среди торговых точек, подключенных к МТС Кассе, наибольший рост оборотов в начале июня оказался у химчисток - они увеличились в среднем в 2 раза по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у магазинов ювелирных украшений и спорттоваров - рост на 90% и 89% соответственно.

Оборот турагентств вырос на 85%, магазинов техники - на 58%, одежды и обуви - также на 55%. В фитнес-центры тоже возвращаются клиенты - оборот этой категории вырос на 54% к прошлому месяцу. Также россияне активно платили в аптеках (их оборот вырос на 42%),магазинах техники (+42%) и товаров для дома (+36%), а также в салонах красоты (35%).

В целом, оборот продавцов товаров и услуг Сибирского Федерального округа во всех категориях вырос в начале июня на 24%.

Методология исследования

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, с 1 по 10 июня 2020 года. Показатели сравнивались со средними значениями мая 2020 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Страшно представить, что с ними будет»: новосибирцы переживают за уток на пустыре, который залил кипяток
В Новосибирске голый мужчина на детской площадке смутил прохожих: он просил его простить
Услуги фотоцентров и юристов стали фаворитами спроса у жителей Новосибирской области
Приемная мама, которую обвинили в издевательствах над детьми, рассказала свою версию
«Рядом жена в слезах»: под Новосибирском мертвый мужчина больше часа лежал на тротуаре
«Пусть вспомнит, откуда он»: сибирячки с Затулинки показали Даве, где он вырос
«Поставь коробку, он сам убежит»: новосибирские спасатели выпустили на волю лисенка, заблудившегося в городе
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек
Еще четверо умерших от коронавируса за сутки: что о них известно
«Кричал, что уроет всех»: под Новосибирском мужчина с удостоверением стрелял по машине
«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне
В Новосибирске 5-летний мальчик отправился на рыбалку, пока его родители спали
Под Новосибирском нашли мертвого мужчину на обочине
«Он ей фигой угрожал?»: ограбление цветочного салона позабавило соцсети