Услуги фотоцентров и юристов стали фаворитами спроса у жителей Новосибирской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:01:11+03:00

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса выяснили как оживает сфера торговли и услуг в Новосибирской области после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса

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Что стали чаще покупать жители Новосибирской области

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали фотоцентры - здесь количество платежей увеличилось в 7 раз. Повышенным спросом пользовались юридические консультации -количество транзакций увеличилось в три раза, также на 67% выросло количество платежей в копицентрах.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли железнодорожные билеты (+40%), страхование (+38%), фотостудии (+33%), стоматологии (+19%), ремонт бытовой техники (+19%), химчистки (+17%) и спорттовары (+16%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 46% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

Как изменились обороты бизнеса

Среди торговых точек, подключенных к МТС Кассе, наибольший рост оборотов в начале июня оказался у химчисток - они увеличились в среднем в 2 раза по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у магазинов ювелирных украшений и спорттоваров - рост на 90% и 89% соответственно.

Оборот турагентств вырос на 85%, магазинов техники - на 58%, одежды и обуви - также на 55%. В фитнес-центры тоже возвращаются клиенты - оборот этой категории вырос на 54% к прошлому месяцу. Также россияне активно платили в аптеках (их оборот вырос на 42%),магазинах техники (+42%) и товаров для дома (+36%), а также в салонах красоты (35%).

В целом, оборот продавцов товаров и услуг Сибирского Федерального округа во всех категориях вырос в начале июня на 24%.

Методология исследования

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, с 1 по 10 июня 2020 года. Показатели сравнивались со средними значениями мая 2020 года.