2020-06-25T08:29:16+03:00
Общество

Приемная мама, которую обвинили в издевательствах над детьми, рассказала свою версию

Женщина утверждает, что не знает, где находится свалка, на которую она якобы привозила детей
Ульяна ДЖАНКОВААнна ПАШАГИНА
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Это свалка, на которую якобы приемная мать привезла одну из дочек и заставила с помойки собирать игрушки.Это свалка, на которую якобы приемная мать привезла одну из дочек и заставила с помойки собирать игрушки.
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Приемная мама из Чанов, которую обвинили в издевательствах над детьми, пообщалась с КП-Новосибирск. Женщина утверждает, что не возила одну из приемных дочерей на свалку. По словам сибирячки, она не знает даже, где свалка находится.

— Я никогда в жизни там не была. Когда полицейские с родной мамы девочек брали объяснения, она на фото ни узнала ребенка, которого якобы я привозила на свалку, а когда показали мое фото, она сказала что, вообще, ни знает кто это. Родная мама девочек не объявлялась все то время, что они живут у нас. Девочки и сами не сильно хотят с ней общаться, боятся ее, — рассказала КП-Новосибирск приемная мама. — У меня есть ребенок один, но мы с мужем решили, что хотим еще одного и обратились в опеку. Там нам и предложили этих двух девочек. Когда они пришли в нашу семью, то стали хорошо учиться, на одни четверки и пятерки.

У детей, по словам новой семьи, появился наконец-то шанс на нормальную жизнь. Ведь их биологическая мама лишена прав из-за проблем с алкоголем.

Напомним, с КП-Новосибирск связалась родная мама детей, она рассказала, что над ними издеваются в приемной семье. По словам сибирячки, она стала свидетелем того, как приемная мама привезла одну из дочерей на свалку (где работает родная мать), высыпала там игрушки и заставила их собирать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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