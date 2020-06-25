«Рядом жена в слезах»: под Новосибирском мертвый мужчина больше часа лежал на тротуаре

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:25:37+03:00

Мужчина скончался через несколько минут после того, как упал на дорогу. Фото: стоп-кадр.

Очевидцы спорят между собой, можно ли было успеть его спасти

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В четверг, 25 июня, в городе Обь на улице Геодезической умер мужчина. Очевидцы рассказали, что вызвали «скорую помощь», однако машина долго не ехала.

— Мужчине стало плохо, он схватился за грудь. Парень, который шел в магазин рассказал, что минут 15 мужчина был еще жив. Жена сказала, что у него были проблемы с сердцем. Я подъехал чуть позже, пообщался с очевидцами. Они много раз пытались вызвать «скорую». Нам сказали ждать, якобы нет свободных машин. Человек больше часа лежал на тротуаре, он уже холодный был, рядом жена в слезах, — возмутился очевидец.

В отделении скорой медицинской помощи города Обь КП-Новосибирск сказали, что врачи не смогли приехать вовремя: у них действительно не хватает машин.

— Больной лежал с эпилепсией, а у нас только две машины вместо трех работает: одна сломана, две другие были в городе на вызовах. Пока машина освободилась и приехала, больной умер, — сообщили в отделении скорой медицинской помощи города Обь.

В тоже время один из очевидцев рассказал, что врачи вряд ли смогли бы помочь умершему мужчине.

— Я подошел к умершему человеку через две минуты максимум после того, как он упал. У него были все признаки биологической смерти: на лице были трупные пятна, зрачки расширены, дыхания нет, пульс не прощупывался, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Очевидцы возмущались, почему врачи долго не приезжали.

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ИСТОЧНИК KP.RU