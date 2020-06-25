«Пусть вспомнит, откуда он»: сибирячки с Затулинки показали Даве, где он вырос

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:39:34+03:00

Девушки станцевали под новый трек блогера в самом знаменитом месте на районе

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Сибирячки с Затулинки станцевали под песню жениха Ольги Бузовой Давы «Черный бумер». Девушки записали ролик на улице. Место выбрали неслучайно.

— Мы очень хотели, чтобы Дава увидел и узнал родную Затулинку, поэтому ролик решили снимать на Аллее — это самое узнаваемое место на районе, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Горст. — Получилось все спонтанно, услышала трек еще до его официального выхода. В Тик-Ток Дава запустил танцевальный челлендж. Я решила, что надо обязательно в нем поучаствовать, ведь Дава с Затулинки, и мы тоже. Сначала о своей идее рассказала сестре, мы позвали еще девчонок. Раньше мы все учились в школе №63 и танцевали в народном коллективе «Родничок».

Дава и сам в первых строчках своего трека поет, что он парень с Затулинки, когда-то был в кредитах, а сейчас дела идут хорошо. Песню Дава спел, чтобы рассказать, какую машину он себе купил. Несколько недель блогер хранил интригу и подогревал интерес подписчиков.

Кстати, популярный блогер с многомиллионной аудиторией заметил танец землячек и отметил его у себя в сторис Инстаграма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786964" frameborder="0"></iframe> Сибирячки станцевали под трек жениха Ольги Бузовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU