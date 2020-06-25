2020-06-25T07:30:56+03:00
Дом. Семья

«Поставь коробку, он сам убежит»: новосибирские спасатели выпустили на волю лисенка, заблудившегося в городе

Рыжий малыш угодил в яму возле аграрного университета
Надежда РЫЖКИНА
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Спасатели осторожно достали лисенка из приямка. Фото: стоп-кадр.Спасатели осторожно достали лисенка из приямка. Фото: стоп-кадр.
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В Новосибирске охранник аграрного университета увидел лисенка. Детеныш угодил в приямок возле главного корпуса. Произошло это в среду, 24 июня. Растерянный охранник вызвал спасателей.

— Звонок на телефон оперативного дежурного поступил в 11:57. Мужчина сообщил, что при обходе территории заметил маленького лисёнка, упавшего в полутораметровый приямок цокольного этажа. По указанному адресу на улицу Добролюбова в Октябрьский район города выехал оперативный экипаж, — рассказали спасатели МАСС.

Детеныша выпустили в лесу. Фото: стоп-кадр.

Детеныша выпустили в лесу. Фото: стоп-кадр.

Они осторожно спустились в приямок, загнали лисенка в картонную коробку. Позже вместе с коробкой они выехали на Гусинобродский тракт. Спасатели сами думали, где выпустить лисенка, в итоге они поставили коробку в густой траве. Лисенок выскочил и скрылся в зарослях.

Напомним, 17 июня спасатели помогли еще одному животному: в частном секторе Новосибирска в колодец провалилась коза. Ее также выручили спасатели.

Спасение лисёнка, упавшего в приямок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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