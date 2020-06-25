В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:16:01+03:00

Сибирь - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с МКК «Кредит Лайн», запустил сервис кредитования нерезидентов РФ при покупке абонентского оборудования и аксессуаров

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Воспользоваться предложением и получить кредит на весь ассортимент товаров в салонах связи оператора могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

Tele2 продолжает развивать партнерские программы и создает для своих клиентов выгодные и простые предложения в самых различных сферах. Новый сервис кредитования для жителей стран СНГзаработал в розничной сети оператора по всей стране, в том числе в салонах связиTele2 в Сибири. Предложение распространяется на весь представленный в салонах ассортимент: смартфоны, планшеты, «умные вещи» - часы, наушники, аксессуары. Кредит предоставляется на срок до полугода под 5,2% в месяц,аего максимальная сумма составляет 35 000 рублей.

Для того, чтобы получить заем, получателю-нерезиденту необходимо внести 30% от стоимости приобретаемого устройства, а также быть зарегистрированным на территории РФ и официально трудоустроенным в российской компании.

Сегодня в фирменной рознице Tele2 в кредит приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары - аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения. Чаще всего в кредит в салонах связи приобретают устройства брендов Samsung и Xiaomi.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В период вынужденной самоизоляции мы сохранили работоспособность фирменной розницы и даже продолжили расширять спектр доступных нашим клиентам услуг. Мы понимаем, как сегодня важна помощь и поддержка близких людей - пусть и на расстоянии. Новый сервис кредитования позволяет нам предлагать современные смартфоны и аксессуары на выгодных условиях иностранным гражданам, которые сейчас живут и работают в России, не имея возможности увидеть близких.

Заем в рамках данной программы предоставляет партнер Tele2 - ООО «МКК «Кредит Лайн», работающий под брендом Paylate.ru (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120150001955).