В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:01:27+03:00

Коронавирус диагностировали еще у 102 человек за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 июня, стало известно, что еще 102 человека заболели коронавирусом. Теперь общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 5458 человек. За последние сутки из больницы выписали 24 пациента, их анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

— К сожалению, за последние сутки от коронавируса умерли четыре пациента инфекционного госпиталя. Это двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года и две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека, — сообщили в оперштабе регионального правительства.

В реанимации находятся 86 человек. К аппарату ИВЛ подключены 31 пациент.

Несмотря на смягчения ряда ограничительных мер, новосибирцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности. Избегать скопления людей и быть в защитной маске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU