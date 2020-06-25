В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек
В четверг, 25 июня, стало известно, что еще 102 человека заболели коронавирусом. Теперь общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 5458 человек. За последние сутки из больницы выписали 24 пациента, их анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
— К сожалению, за последние сутки от коронавируса умерли четыре пациента инфекционного госпиталя. Это двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года и две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека, — сообщили в оперштабе регионального правительства.
В реанимации находятся 86 человек. К аппарату ИВЛ подключены 31 пациент.
Несмотря на смягчения ряда ограничительных мер, новосибирцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности. Избегать скопления людей и быть в защитной маске.
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ИСТОЧНИК KP.RU