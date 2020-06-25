2020-06-25T06:57:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще четверо умерших от коронавируса за сутки: что о них известно

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса за сутки умерли две пенсионерки.От коронавируса за сутки умерли две пенсионерки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 25 июня, стало известно, еще о четырех умерших от коронавируса. Это двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года и две женщины: одной было 58 лет, другой — 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— В реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 31 пациент. За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 102 человек. Выздоровели 24 пациента, — сообщили в оперштабе.

За время эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболели 5 458, в том числе 342 ребенка, выздоровели — 3 058.

Напомним, режим самоизоляции по-прежнему действует на территории региона. Также закрыты кинотеатры, кафе и торговые центры. Тем не менее, ряд ограничительных мер смягчили, так например, разрешили работать всем магазинам с отдельным входом, зоопарку, музеям. Во всех общественных местах необходимо быть в защитной маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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