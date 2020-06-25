2020-06-25T05:52:26+03:00
Общество

«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне

Мы спросили у юриста, что грозит за такой проступок
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Пожилого сибиряка сняли на камеру за делом. Фото: принт-скрин.Пожилого сибиряка сняли на камеру за делом. Фото: принт-скрин.
Изменить размер текста:

В Новосибирске около многоэтажки № 101/1 по улице Сухарной мужчина спускает шины автомобилям, припаркованным на газоне. Инцидент попал на камеру видеодомофона.

На кадрах видно, как мужчина подъехал к парковке на велосипеде, а после присел у автомобиля на газоне. По всей видимости он выкрутил ниппель из колеса. По словам соседей, мужчина не в первый раз пытается проучить тех, кто неправильно паркует свои машины.

— Он спускает колеса по утрам. Естественно, что ставить авто на газоне не следует, однако и портить чужое имущество, по меньшей мере, противозаконно. Если хочется сделать замечание, всегда есть возможность найти хозяина транспортного средства и переговорить с ним, — возмутился очевидец в группе «АСТ-54».

Однако новосибирцы вступились за него. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Однако новосибирцы вступились за него.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Однако подписчики в комментариях посчитали, что он не портил чужую машину и заступились за сибиряка.

— А чем он испортил автомобиль? Тем, что ниппель выкрутил? Он же колесо вроде не резал.

— Если режет — наказать, даже если во благо. Если ниппели выкручивает — только похвалить.

— Дед, приходи и к нам во двор, — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск спросила у юриста, грозит ли мужчине наказание.

— Если мужчина действительно просто снимал ниппели, в таком случае это не порча имущества и даже нельзя расценить как хулиганство, соответственно, наказать никак нельзя. Хулиганством можно это назвать, если он повреждал шины. Тогда он должен возместить ущерб, который причинил, и выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Мужчину, спускающего шины, снял на камеру очевидец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне
В Новосибирске 5-летний мальчик отправился на рыбалку, пока его родители спали
Под Новосибирском нашли мертвого мужчину на обочине
«Он ей фигой угрожал?»: ограбление цветочного салона позабавило соцсети
«Он уснул за рулем»: под Новосибирском очевидцы спасли водителя, слетевшего с трассы в реку
Погода в Новосибирске на 25 июня 2020 года: кратковременные грозы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: лучшие фото и видео
«Роскосмос» показал снимки Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске со спутника
В Новосибирске поставили памятник герою Советского Союза Дмитрию Бакурову
Стало известно точное время, когда начнется салют в Новосибирске 24 июня 2020 года
Радовались, что их не забыли: новосибирские военные устроили Парад Победы под окнами ветеранов
Прокуратура вступилась за дочку фронтовика, чей отец не вернулся с ВОВ
«Барахтались в воде и звали на помощь»: в Новосибирске подростки чуть не утонули из-за сдувшегося матраса
Мэр прокомментировал поврежденный танками асфальт на площади Ленина
Прямую трансляцию Парада Победы в Новосибирске посмотрели более полумиллиона человек
«Перестала выходить на связь»: в Новосибирске ищут девушку в кожанке и с мелированием
В Новосибирске 15-летняя девочка на квадроцикле врезалась в иномарку
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще два ребенка
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли два пациента: рассказываем, что о них известно
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 108 человек
«Хорошо, что окна не помыли»: новосибирцев удивили пыльные облака среди высоток
Погода в Новосибирске на 24 июня 2020 года: жара с грозой
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе