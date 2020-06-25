«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:52:26+03:00

Мы спросили у юриста, что грозит за такой проступок

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В Новосибирске около многоэтажки № 101/1 по улице Сухарной мужчина спускает шины автомобилям, припаркованным на газоне. Инцидент попал на камеру видеодомофона.

На кадрах видно, как мужчина подъехал к парковке на велосипеде, а после присел у автомобиля на газоне. По всей видимости он выкрутил ниппель из колеса. По словам соседей, мужчина не в первый раз пытается проучить тех, кто неправильно паркует свои машины.

— Он спускает колеса по утрам. Естественно, что ставить авто на газоне не следует, однако и портить чужое имущество, по меньшей мере, противозаконно. Если хочется сделать замечание, всегда есть возможность найти хозяина транспортного средства и переговорить с ним, — возмутился очевидец в группе «АСТ-54».

Однако новосибирцы вступились за него.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Однако подписчики в комментариях посчитали, что он не портил чужую машину и заступились за сибиряка.

— А чем он испортил автомобиль? Тем, что ниппель выкрутил? Он же колесо вроде не резал.

— Если режет — наказать, даже если во благо. Если ниппели выкручивает — только похвалить.

— Дед, приходи и к нам во двор, — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск спросила у юриста, грозит ли мужчине наказание.

— Если мужчина действительно просто снимал ниппели, в таком случае это не порча имущества и даже нельзя расценить как хулиганство, соответственно, наказать никак нельзя. Хулиганством можно это назвать, если он повреждал шины. Тогда он должен возместить ущерб, который причинил, и выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Мужчину, спускающего шины, снял на камеру очевидец.

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