«Дед, приходи и к нам во двор»: новосибирцы вступились за мужчину, спускающего колеса у машин на газоне
В Новосибирске около многоэтажки № 101/1 по улице Сухарной мужчина спускает шины автомобилям, припаркованным на газоне. Инцидент попал на камеру видеодомофона.
На кадрах видно, как мужчина подъехал к парковке на велосипеде, а после присел у автомобиля на газоне. По всей видимости он выкрутил ниппель из колеса. По словам соседей, мужчина не в первый раз пытается проучить тех, кто неправильно паркует свои машины.
— Он спускает колеса по утрам. Естественно, что ставить авто на газоне не следует, однако и портить чужое имущество, по меньшей мере, противозаконно. Если хочется сделать замечание, всегда есть возможность найти хозяина транспортного средства и переговорить с ним, — возмутился очевидец в группе «АСТ-54».
Однако новосибирцы вступились за него.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Однако подписчики в комментариях посчитали, что он не портил чужую машину и заступились за сибиряка.
— А чем он испортил автомобиль? Тем, что ниппель выкрутил? Он же колесо вроде не резал.
— Если режет — наказать, даже если во благо. Если ниппели выкручивает — только похвалить.
— Дед, приходи и к нам во двор, — написали они в комментариях.
КП-Новосибирск спросила у юриста, грозит ли мужчине наказание.
— Если мужчина действительно просто снимал ниппели, в таком случае это не порча имущества и даже нельзя расценить как хулиганство, соответственно, наказать никак нельзя. Хулиганством можно это назвать, если он повреждал шины. Тогда он должен возместить ущерб, который причинил, и выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.
Мужчину, спускающего шины, снял на камеру очевидец.
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ИСТОЧНИК KP.RU