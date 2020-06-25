В Новосибирске 5-летний мальчик отправился на рыбалку, пока его родители спали

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:31:24+03:00

Пятилетний малыш хотел порадовать вкусным обедом папу с мамой и отправился один на рыбалку. Фото: МАСС

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В Кировском районе Новосибирска в садовом обществе «Ложок» 5-летний мальчик отправился один рыбачить на реку Тула, пока его родители спали. Мальчик не стал их будить, решив, что принесет маме и папе на обед рыбу. Родители, проснувшись, не обнаружили ребенка в доме, зато обнаружили, что вместе с ним пропали и снасти. Это произошло 24 июня в 7 утра. Об этом рассказали спасатели МАСС.

— Родители и соседи по даче отправились на поиски ребенка, позвонив в службу спасения и в полицию. В 9:40 по указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели присоединились к поискам. Совместными усилиями родителей ребенка, местных жителей, сотрудников полиции и спасателей МАСС мальчик был оперативно обнаружен и передан матери, — рассказали в МАСС.

Спасатели обратились к родителям, чтобы они объяснили детям: одним на водоем ходить нельзя.

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