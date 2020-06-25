Под Новосибирском нашли мертвого мужчину на обочине

25 Июнь 2020 2020-06-25T04:50:29+03:00

В полиции ищут тех, кто поможет установить личность мертвого мужчины, найденного на обочине. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Мошковском районе под Новосибирском обнаружен мертвый мужчина на обочине. В полиции ищут тех, кто поможет установить его личность.

— 16 июня на обочине дороги между селами Локти и Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка, обнаружен труп мужчины. На вид ему от 40 до 50 лет, рост около 170-175 см, одет в серую футболку, темные спортивные штаны с эмблемой «Nike» (c красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками), серые трусы-боксеры, черные носки, — говорится в сообщении полиции.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в по телефонам: 232-28-39, 8-913-724-45-15,8-913¬205-75-02, 8-983-514-36-17.

Напомним, на прошлой неделе у входа на подземную парковку высотки был обнаружен мертвый мужчина. Он покончил с собой. Его личность установили. Новосибирец проживал в доме, где все случилось. Все произошло в доме в Октябрьском районе Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU