2020-06-25T04:15:23+03:00
Общество

«Он ей фигой угрожал?»: ограбление цветочного салона позабавило соцсети

Продавец не испугалась вора в медицинской маске
Ульяна ДЖАНКОВА
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Продавец не испугалась парня, который пришел ограбить цветочный магазин. Фото: стоп-кадрПродавец не испугалась парня, который пришел ограбить цветочный магазин. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске парень ограбил цветочный магазин. Как все было, сняла камера видеонаблюдения, установленная в павильоне.

На кадрах видно, как в помещение заходит молодой человек в толстовке с капюшоном, скрывший свое лицо под медицинской маской. Он подходит к женщине и требует дать ему деньги, на что продавец невозмутимо отвечает: «Какие деньги?». Сибирячка пыталась спокойно убедить вора, что у нее нет наличных денег. После недолгих препирательств парень заявил: «Я психанутый!» и показал предмет, похожий на нож.

В итоге продавец дала вору пару купюр, и он убежал, а женщина продолжила что-то рассматривать в телефоне, как ни в чем не бывало.

Реакция продавца позабавила соцсети.

— Спокойно отдала и дальше в телефоне продолжила сидеть, — написали подписчики группы «АСТ-54».

— Он ей фигой угрожал?

— Она — огонь, ее этот клоун не испугал

— И смех, и грех.

Напавшего на цветочный салон сейчас разыскивают.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-83-35, 8-913-018-51-81.

Новосибирцев позабавило ограбление цветочного магазина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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