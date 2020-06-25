«Он ей фигой угрожал?»: ограбление цветочного салона позабавило соцсети
В Новосибирске парень ограбил цветочный магазин. Как все было, сняла камера видеонаблюдения, установленная в павильоне.
На кадрах видно, как в помещение заходит молодой человек в толстовке с капюшоном, скрывший свое лицо под медицинской маской. Он подходит к женщине и требует дать ему деньги, на что продавец невозмутимо отвечает: «Какие деньги?». Сибирячка пыталась спокойно убедить вора, что у нее нет наличных денег. После недолгих препирательств парень заявил: «Я психанутый!» и показал предмет, похожий на нож.
В итоге продавец дала вору пару купюр, и он убежал, а женщина продолжила что-то рассматривать в телефоне, как ни в чем не бывало.
Реакция продавца позабавила соцсети.
— Спокойно отдала и дальше в телефоне продолжила сидеть, — написали подписчики группы «АСТ-54».
— Он ей фигой угрожал?
— Она — огонь, ее этот клоун не испугал
— И смех, и грех.
Напавшего на цветочный салон сейчас разыскивают.
Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-83-35, 8-913-018-51-81.
Новосибирцев позабавило ограбление цветочного магазина.
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ИСТОЧНИК KP.RU