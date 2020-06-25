«Он уснул за рулем»: под Новосибирском очевидцы спасли водителя, слетевшего с трассы в реку

25 Июнь 2020 2020-06-25T04:00:06+03:00

Машина съехала в кювет, а потом - в реку, которая течет рядом с трассой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мужчина не мог самостоятельно выбраться из салона машины, в который попала вода

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В Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП. Как утверждают очевидцы, на трассе возле села Новопичугово уснул за рулем водитель «Тойоты». Он пролетел вдоль парковки и съехал в кювет, а оттуда попал в речку Махалиха. Произошло все днем в среду, 24 июня. На помощь водителю прибежали несколько человек.

— Кроссовер остался без передней части, у него сработали подушки безопасности. Находившийся за рулем мужчина получил травму таза. Когда мы подошли к нему, чтобы оказать помощь, он не мог подняться, находясь уже в воде, — рассказал очевидец в группе.

На место аварии приехали "скорая помощь" и полиция.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На место аварии выехали сотрудники полиции и «скорая помощь».

В областном ГУ МВД КП-Новосибирск уточнили, что произошло.

— Авария произошла в 16:50 возле села Новопичугово. На 64-м километре трассы 50К-17Р водитель автомобиля «Тойота», уснул за рулем и съехал в кювет, из него — в реку. По предварительной информации, у мужчины небольшая травма позвоночника, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Авария у Новопичугово.

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ИСТОЧНИК KP.RU