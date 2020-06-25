Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

25 Июнь 2020 2020-06-25T03:05:14+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

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За прошедшие сутки в регионе выявили 108 новых заболевших коронавирусом, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июня 2020 года расскажет о ситуации в регионе.

— За прошедшие сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 443 пациента с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

Карта распространения COVID-19 на 25 июня 2020 года

В Новосибирской области остается лишь один район, где до сих пор не выявлено заболевших COVID-19, — Кыштовский. Район — один из самых отдаленных, находится на севере области.

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 356 случаев заражения коронавирусом с момента вспышки заболевания в регионе. В том числе, 341 ребенок. Всего 3 304 пациента излечились и были выписаны из инфекционных больниц. Количество жертв коронавируса составляет 78 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU