Погода в Новосибирске на 25 июня 2020 года: кратковременные грозы

25 Июнь 2020 2020-06-25T03:33:49+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 25 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске на 25 июня будет переменчивой. По прогнозам синоптиков днем сохранится жара от +25 до +27 градусов. Утром будет пасмурно, затем обещают кратковременные дожди и грозы в течение дня.

— Днем +25…+27 градусов, ночью +14…+16 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м\с, — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области сохранится жаркая погода: днем +25…+27 градусов, местами до +32 градусов. Ночью прохладно, в среднем — +12…+17 градусов, при прояснениях +6…+11 градусов. В целом переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами дымки, туманы.

«Яндекс.Погода» также обещает новосибирцам облачную погоду без осадков. Днем +23…+25 градусов, вечером +19…+25 градусов. Ночью будет прохладно — +15…+17 градусов. Облачно, без осадков. Ветер слабый, не более 3 м\с.

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ИСТОЧНИК KP.RU