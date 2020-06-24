В Новосибирске поставили памятник герою Советского Союза Дмитрию Бакурову

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 июня, в день празднования 75-ой годовщины со дня Парада Победы, в Новосибирске открыли памятник Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову. В церемонии открытия мемориала на Аллее Героев приняли участие офицеры следственного управления Следственного Комитета России по Новосибирской области.

— Дмитрий Бакуров ушел на фронт 19-летним юношей, в рядах Красной армии участвовал в Курской битве, форсировании Десны, Днепра, Припяти, освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии. Всю войну он прошел в строю 229-го стрелкового полка 8-ой стрелковой дивизии. Закончилась война для Дмитрия Алексеевича под Прагой, он был дважды ранен в боях, контужен. А после войны еще 20 лет служил в армии. Был награжден самыми почетными боевыми орденами и медалями за мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками: орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года командиру батареи 76 мм пушек 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии (Центральный фронт) капитану Бакурову Дмитрию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза, — рассказывает про Героя пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Следователей с Дмитрием Бакуровым связывали долгие и дружеские отношения. Фото: СУ СК по НСО

Стоит отметить, что следователей с Дмитрием Бакуровым связывали долгие и дружеские отношения. Все вспоминают его как человека доброго, полного энергии и оптимизма, который легкостью преодолевал жизненные препятствия и помогал в этом другим.

Не стало Героя Советского союза в апреле 2019 года, в возрасте 97 лет. Но сотрудники Следственного комитета находятся на связи с вдовой Героя — Екатериной Михайловной Бакуровой, и всегда готовы оказать любую помощь. Для офицеров следственного управления Дмитрий Бакуров навсегда останется Героем, беззаветно преданным своей Родине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU