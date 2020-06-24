2020-06-24T15:54:31+03:00
Общество

Стало известно точное время, когда начнется салют в Новосибирске 24 июня 2020 года

Рассказываем, когда начнется салют в Новосибирске 24 июня 2020 года
Алена КУЛЕШОВА
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Первые залпы прозвучат в одиннадцать часов вечера.Первые залпы прозвучат в одиннадцать часов вечера.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Сообщаем точное время, когда начнется салют в Новосибирске 24 июня 2020 года. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, первые залпы прозвучат в одиннадцать часов вечера.

— Прозвучит 30 залпов гаубиц Д-30, новосибирцы увидят более 600 фейерферков «Ассоль» и «Вега», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Проходить салют будет так же, как и парад, без зрителей. В полиции КП-Новосибирск объясняли, что в это время доступ на Михайловскую набережную и пляж «Наутилус» ограничат, тротуар Октябрьского моста перекроют полностью. Кроме того, там будут дежурить пешие патрули, чтобы обеспечивать безопасность участников и не допускать больших скоплений людей.

Посмотреть трансляцию салюта можно будет на нашем сайте.

Напомним, сегодня в Новосибирске прошел военный парад, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По Красному проспекту прошли торжественным маршем военнослужащие, а также проехали колоны боевой техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно точное время, когда начнется салют в Новосибирске 24 июня 2020 года
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