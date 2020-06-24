2020-06-24T14:48:30+03:00
Общество

Прокуратура вступилась за дочку фронтовика, чей отец не вернулся с ВОВ

Пенсионерке не хотели оформлять положенные ей выплаты
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области прокуратура помогла пенсионерке, чей отец пропал без вести во время Великой отечественной войны.В Новосибирской области прокуратура помогла пенсионерке, чей отец пропал без вести во время Великой отечественной войны.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области прокуратура помогла пенсионерке, чей отец пропал без вести во время Великой отечественной войны получить положенные ей выплаты. Ранее женщине отказали в данной мере поддержки.

— Установлено, что государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Сузунского района» отказало заявительнице в выдаче справки, подтверждающей право на предоставление мер социальной поддержки гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. При этом в учреждении ссылались на отсутствие сведений о конкретной дате, когда призванный на войну отец местной жительницы пропал без вести, — сообщила пресс-служба Прокуратуры по Новосибирской области.

Прокуратура оценила предоставленные женщиной документы, в числе которых было и извещение от 25 августа 1949 года военного комиссариата Тевризского района Омской области, согласно которому отец заявительницы пропал без вести в 1945 году (датой прекращения с ним почтовой связи числится 9 мая 1945 года). После этого прокуратура обратилась с иском в Сузунский районный суд, чтобы за пенсионеркой признали права на предоставление ей региональных мер социальной поддержки. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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