Прямую трансляцию Парада Победы в Новосибирске посмотрели более полумиллиона человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:58:22+03:00

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Новосибирцы смогли посмотреть парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с домашних телеэкранов. Трансляции вели два местных телеканала, шесть сайтов и три канала в социальных сетях. Для съемок были установлены в полтора раза больше телекамер, чем обычно. В итоге Парад Победы смогли посмотреть более 500 тысяч человек.

Сегодня, 24 мая, губернатор Андрей Травников также возложил цветы к Вечному огню и принял участие в открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову.

- Прошло уже больше года с того момента, как наш герой ушел в последний путь, но Дмитрий Алексеевич был настолько жизнерадостным, общительным, активным, что иногда теряешь ощущение, что его нет рядом. Те два года, в течение которых мне посчастливилось с ним общаться, глубоко отпечатались в памяти. Я с большим удовольствием приезжал в семью Дмитрия Алексеевича, Екатерины Михайловны, не как к статусному человеку, Герою Советского Союза, а как к человеку, с которым очень приятно общаться, который любил рассказывать про военные годы, про мирное время, про свою патриотическую деятельность, – отметил Андрей Травников.

Памятник Дмитрию Алексеевичу Бакурову стал частью Аллеи Героев на Заельцовском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU