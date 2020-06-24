2020-06-24T10:53:11+03:00
Общество

«Перестала выходить на связь»: в Новосибирске ищут девушку в кожанке и с мелированием

Ее местонахождение неизвестно с 9 июня
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут 25-летнюю Екатерину Андреевну Казакову. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут 25-летнюю Екатерину Андреевну Казакову. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске ищут 25-летнюю Екатерину Андреевну Казакову. По словам родных, девушка перестала выходить на связь с 14 июня. Лично ее мама видела девушку последний раз 9 июня 2020 года. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные мелированные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения девушка была одета в черную короткую кожаную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Поисковики также отмечают, что сибирячка может находиться в разных районах города.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Екатерина Андреевна, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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