В Новосибирске 15-летняя девочка на квадроцикле врезалась в иномарку

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:09:06+03:00

В Новосибирске произошло ДТП с участием двух подростков, ехавших на квадроцикле. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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В Новосибирске произошло ДТП с участием двух подростков, ехавших на квадроцикле. Авария случилась в Первомайском районе.

— Около десяти вечера 23 июня, 15-летняя девочка ехала на квадроцикле по улице Подбельского со стороны улицы Нахимова в сторону дома № 9 по улице Подбельского. Около дома № 7 она врезалась в припаркованный автомобиль «Toyota Carina». Водителя иномарки на момент ДТП за рулем не было, — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.

Авария случилась в Первомайском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ДТП пострадали две 15-летние, девочки, ехавшие на квадроцикле. Их с различными травмами доставили в больницу.

В ГИБДД напоминают родителям, что детский квадроцикл может использоваться ребенком не на дорогах общего пользования, а только в ограниченной местности, в парках или дачных поселках.

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