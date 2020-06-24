В Новосибирске 15-летняя девочка на квадроцикле врезалась в иномарку
В Новосибирске произошло ДТП с участием двух подростков, ехавших на квадроцикле. Авария случилась в Первомайском районе.
— Около десяти вечера 23 июня, 15-летняя девочка ехала на квадроцикле по улице Подбельского со стороны улицы Нахимова в сторону дома № 9 по улице Подбельского. Около дома № 7 она врезалась в припаркованный автомобиль «Toyota Carina». Водителя иномарки на момент ДТП за рулем не было, — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.
Авария случилась в Первомайском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В ДТП пострадали две 15-летние, девочки, ехавшие на квадроцикле. Их с различными травмами доставили в больницу.
В ГИБДД напоминают родителям, что детский квадроцикл может использоваться ребенком не на дорогах общего пользования, а только в ограниченной местности, в парках или дачных поселках.
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