В Новосибирской области коронавирусом заразились еще два ребенка
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще два ребенка. В настоящее время, в регионе всего коронавирусом болеет 341 ребенок.
— В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб. — По данным на 23 июня было зарегистрировано 339 заболевших детей. В среду, 24 июня, уже зарегистрирован 341 ребенок.
Напомним, по данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19. Из них 108 — за последние сутки. В регионе было выписано 3 034 пациента, 141 из них — за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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