2020-06-24T07:56:27+03:00
Общество

В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли два пациента: рассказываем, что о них известно

Всего в Новосибирской области от коронавируса скончалось 87 человек
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались еще два человека.В Новосибирской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались еще два человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались еще два человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Рассказываем, что о них известно.

— Скончались еще два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год, — сообщили в оперштабе. — Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.

Напомним, что, согласно данным на 24 июня, в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 108 человек. Всего в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19. С отрицательными результатами контрольных тестов из больницы было выписано 3 034 пациента, из них — 141 за прошедшие сутки.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что по данным на 23 июня, в области от коронавируса скончались еще четыре человека. Это мужчины в возрасте 32 года и 70 лет и женщины в возрасте 82 года и 92 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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