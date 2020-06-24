В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 108 человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:37:54+03:00

В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились еще 108 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Об этом сообщили в областном оперштабе

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В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились еще 108 человек. Всего в регионе зарегистрировано 5356 случаев COVID-19: в их числе 341 ребенок. Из больниц были выписаны 3 034 пациента, из них 141 — за последние сутки.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ — 29 пациентов. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 255. В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает областной оперштаб.

Всего в Новосибирской области провели 181 259 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 830 жителей региона, 24 130 человек сняты с наблюдения.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 1356 обращений людей по поводу ОРВИ. Госпитализировано было 27 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU