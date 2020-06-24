2020-06-24T06:59:19+03:00
Общество

«Хорошо, что окна не помыли»: новосибирцев удивили пыльные облака среди высоток

Горожане сняли их на видео
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы сняли на видео пыльную завесу. Фото: кадр из видеоНовосибирцы сняли на видео пыльную завесу. Фото: кадр из видео
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Новосибирцы сняли на видео пыльную завесу, появившуюся вечером 23 июня в Калининском районе города, позже ролик попал в сеть. Облака пыли поднялись до окон верхних этажей высоток в районе улиц Дениса Давыдова, Новая заря и Учительская.

— К такому эффекту могла привести уборка улиц при помощи тракторов с щетками, которая производилась неподалеку, — цитирует предположения сибиряков паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что замечают в городе подобное явление уже не в первый раз. А некоторые даже написали, что потом заметили осевшую пыль на своих автомобилях:

— Снова облака пыли в городе.

— Хорошо еще, что был штиль, а то была бы настоящая пыльная буря.

— Здорово, что я окна помыть не успела.

— У меня потом вся машина была в этой пыли, — пишут люди.

Новосибирцев удивили пыльные облака среди высоток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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