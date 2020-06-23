Эксперты: «Россияне начнут чаще жениться и разводиться из-за карантина»

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:10:57+03:00

Этим летом россияне будут чаще вступать в брак и разводиться — такой вывод сделали эксперты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса, могла повлиять как на молодоженов, так и на семьи в браке

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Этим летом россияне будут чаще вступать в брак и разводиться — такой вывод сделали эксперты. Причиной тому станет пандемия коронавируса, которая, как считают ученые, с одной стороны вызвала эффект отложенного спроса у тех пар, которые не могли пожениться в период карантина, а с другой стороны, могла заставить подать на развод супругов, не выдержавших долгой совместной самоизоляции.

Согласно данным Росстата, в России выросло число зарегистрированных браков и разводов. Так, в январе — марте женились 156 тысяч пар и 142 тысячи — развелись. Ситуацию изменили ограничения, которые власти ввели на фоне распространения коронавируса. В частности, в карантинный апрель число свадеб и разводов резко упало: в этом месяце жители страны оформили 33 тысячи браков и разошлись 13 тысяч раз.

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель уверен, что, учитывая период с конца марта, когда свадеб было мало, их компенсация будет равно примерно квартальным данным. Кроме того, социолог отметил, что из-за сохранившихся опасений людей за свое здоровье свадьбы могут быть менее многочисленны, чем раньше.

Что же касается возможного роста числа разводов, то здесь, по словам экспертов, свою роль могли сыграть несколько месяцев самоизоляции, когда супругам приходилось тесно общаться друг с другом. Что могло не очень хорошо повлиять на брак.

— Люди, пожив вместе непрерывно, 24 часа в сутки, убеждаются в том, что они живут совсем не с тем человеком, которого они себе представляли. Два месяца вынужденного проживания бок о бок, постоянного нахождения вместе — это большое испытание для любого брака. Некоторый всплеск [числа разводов] вполне может произойти, -рассказал изданию NEWS.ru Алексей Рощин, социальный психолог.

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