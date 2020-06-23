Росстат рассказал, какие выплаты получают герои СССР и России в Новосибирской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T22:49:26+03:00

Росстат рассказал, какие выплаты получают Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей в различных регионах страны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Росстат рассказал, какие выплаты получают Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей в различных регионах страны. В Новосибирской области эта цифра составила примерно 43,5 тысяч рублей.

— Наиболее высокие выплаты подобного рода получают жители Новгородской области — в среднем 67 990,10 рубля в месяц. Следом за этими регионами по показателю следуют Иркутская область (65 856,10) и Республика Марий Эл (65 444,50), — сообщает издание NEWS.ru. — В свою очередь минимальные выплаты зафиксированы в таких регионах страны, как Ханты-Мансийский автономный округ (28 177,90), Чечня (29 681,30), Дагестан (30 344,30), Владимирская (31 819) и Ярославская (36 543,70) области.

Стоит отметить, что в среднем по стране каждому герою выплачивается сумма в 52 897,5 рубля в месяц, что примерно на две тысячи рублей превышает прошлогоднюю сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU