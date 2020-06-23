В Новосибирске ищут пенсионера в клетчатой рубашке, пропавшего с семейного пикника

23 Июнь 2020 2020-06-23T22:38:04+03:00

На поиск в поселок Огурцово в Советском районе выехало более 50 волонтеров

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В Новосибирске в Советском районе волонтеры ищут 67-летнего Бориса Александровича Фролова. Мужчина пропал с семейного пикника около реки: он ждал родных в машине, но чуть позже они заметили, что дедушка пропал. Местные жители рассказали поисковикам, что видели его, когда он шел в сторону от поселка Огурцово к Краснообску. Его местонахождение остается неизвестным с 22 июня.

— Приметы: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в светло-коричневую клетчатую рубашку, синие трико и синие галоши.

По словам поисковиков, на поиск в поселок Огурцово в Советском районе приехали около 50 волонтеров. Поисковики осматривают территорию, опрашивают местных жителей и расклеивают ориентировки. Важно найти мужчину как можно раньше: ему нужно принимать определенные лекарства, без которых ему может стать плохо.

Если вы знаете что-нибудь о том, где может находиться Борис Александрович, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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