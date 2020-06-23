«Просто жуть!»: на сибиряка чуть не упал поддон с бетоном
В Кировском районе Новосибирска мужчина чуть было не попал под поддон с раствором. Инцидент случился в минувшее воскресенье, на территории стройки на улице Немировича-Данченко.
— Рядом с водителем автобетоносмесителя рухнула «рюмка» с бетоном, забрызгав содержимым площадку и грузовик. Рядом с емкостью также лежала крюковая подвеска крана с обрывками тросов и балка, к которой осуществлялось крепление, — сообщает паблик «АСТ-54». — К счастью, обошлось без пострадавших: водитель едва успел отойти.
Инцидент случился в минувшее воскресенье, на территории стройки на улице Немировича-Данченко. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом о случившемся многие сибиряки написали, что водителю очень повезло. Ведь если бы он сделал еще буквально один шаг, то ситуация могла бы закончиться плачевно:
— Буквально в метре от смерти.
— Это для водителя второй день рождения.
— Это просто жуть! Очень опасная работа, — пишут люди.
На сибиряка чуть не упал поддон с бетоном.
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