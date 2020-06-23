2020-06-23T17:49:17+03:00
Происшествия

Главу сельсовета под Новосибирском оштрафовали на три миллиона за взятку в 200 тысяч

Чиновница также будет лишена возможности работать в органах власти на протяжении семи лет
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском суд вынес приговор главе Петровского сельсовета Ордынского района за взятку в 200 тысяч рублей.Под Новосибирском суд вынес приговор главе Петровского сельсовета Ордынского района за взятку в 200 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Под Новосибирском суд вынес приговор главе Петровского сельсовета Ордынского района за взятку в 200 тысяч рублей. Чиновница должна будет выплатить штраф в три миллиона рублей, а кроме того, будет лишена возможности работать в органах власти на протяжении семи лет.

Согласно данным следствия, еще в 2017 году предприниматель закупил крупнорогатый скот, который хранится на территории поселка Петровский в Ордынском районе. После покупки бизнесмен обратился к главе сельсовета, чтобы заключить договор об ответственном хранении и использовании муниципального имущества с целью ведения сельскохозяйственной деятельности, в том числе размещения приобретенного крупнорогатого скота. Чиновница, в свою очередь, понимая, что предприниматель не может разместить этот скот, все же решила помочь ему с решением данного вопроса. Правда, не просто так, а за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Бизнесмена такой расклад устроил, и он перевел деньги на банковский счет главы сельсовета.

— Судьей Ордынского районного суда, 22 апреля 2019 года, по ходатайству следователя СКР, глава Петровского сельсовета была временно отстранена от должности. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, — сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Суд приговорил чиновницу к штрафу в размере трех миллионов рублей. Кроме того, ее лишили права занимать должности государственной и муниципальной службы, а также различные должности в органах власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций в течение семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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