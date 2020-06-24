Погода в Новосибирске на 24 июня 2020 года: жара с грозой

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:00:11+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 24 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске на 24 июня будет переменчивой. По прогнозам синоптиков днем будет жарко до +27 градусов. Утром будет облачно, затем обещают грозу во второй половине дня.

— Днем +25…+27 градусов, ночью +13…+15 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м\с, — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области местами сильная жара: днем +25…+30 градусов, в отдельных районах +19…+24 градуса. Ночью прохладно, в среднем — +11…+16 градусов, при прояснениях +4…+9 градусов. В целом переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. По восточной части Новосибирской области преимущественно без осадков. Ночью и утром местами дымки, туманы.

«Яндекс.Погода» также обещает новосибирцам пасмурную погоду без осадков. Днем +24…+26 градусов, вечером +18…+25 градусов. Ночью будет прохладно — +14…+18 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер слабый, не более 2,7 м\с.

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