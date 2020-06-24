Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

24 Июнь 2020 2020-06-24T05:00:34+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

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За прошедшие сутки в регионе выявили 103 новых заболевших коронавирусом, о ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса на 24 июн 2020 года.

— За сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 443 пациента с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

В Новосибирской области остается лишь один район, где до сих пор не выявлено заболевших COVID-19, — Кыштовский. Район — один из самых отдаленных, находится на севере области.

В Новосибирской области только один район, где нет зараженных.

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 248 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Среди общего числа зараженных COVID-19 более 339 детей. Всего 2 839 пациентов излечились и были выписаны из инфекционных больниц. Количество жертв коронавируса составляет 76 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU