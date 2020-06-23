2020-06-23T15:58:26+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после падения остановки на новосибирца

Дело возбуждено по статье «Халатность»
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после того, как на мужчину упала остановка общественного транспорта. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после того, как на мужчину упала остановка общественного транспорта. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность» после того, как на мужчину упала остановка общественного транспорта. Следователи считают, что причиной случившегося стало ненадлежащие исполнение обязанностей должностными лицами, ответственными за монтаж остановок в Первомайском районе.

— По версии следствия, в начале июня из-за порыва сильного ветра опрокинулся павильон остановки общественного транспорта «Микрорайон Весенний», что привело к травмированию 42-летнего мужчины. Он с тяжелыми травмами находится в больнице, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — По мнению следствия, причиной опрокидывания остановки послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, в обязанности которых входит монтаж остановок общественного транспорта на территории Первомайского района, а также контроль за их безопасной эксплуатацией.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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