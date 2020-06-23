2020-06-23T15:24:48+03:00
Общество

Новосибирская зоозащитница выиграла суд у цирка-шапито

Однако сибирячка не исключает, что цирк может подать апелляцию
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка-шапито «Золотой дракон». Фото: соцсетиНовосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка-шапито «Золотой дракон». Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка-шапито «Золотой дракон». Напомним, еще в 2019 году, когда этот цирк находился на парковке торгового центра «МЕГА», сибирячку возмутило соседство шапито и магазина «ИКЕА», ориентированного на экологию, о чем девушка написала в своем инстаграм. Ранее цирк требовал с Елизаветы 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба (циркачи настаивали, что после слов девушки, в цирк стало ходить меньше людей — прим. ред.), но позже смягчил свои требования и стал настаивать на том, что сибирячка должна сначала удалить свои посты из сети, а потом выложить их снова, но уже с опровержением.

— Стороны спорили по двум вопросам: содержание диких зверей в неволе в общем, и содержание конкретно в передвижных зоопарках. Цирк, в свою очередь, продолжает доказывать, что их животные находятся в хороших условиях, — рассказал КП-Новосибирск юрист девушки Иван Можаев. — Вторым предметом спора стали сами посты Елизаветы в соцсетях. Мы доказывали, что все написанное в них является личным мнением девушки. А право гражданина высказывать свое мнение, в том числе и на публичных площадках, закреплено законом. Сторона истца же утверждала, что это не мнение, а сведения, порочащие деловую репутацию цирка. В конечном счете суд решил, что человек, не оскорбляя третьих лиц, не делая утверждений о каких-то фактах, вправе высказывать свое мнение на любом ресурсе.

Сама Елизавета утверждает, что уже шестое по счету судебное заседание прошло достаточно неплохо. Тем не менее, девушка не исключает возможности того, что цирк будет настаивать на апелляции.

— Из Москвы приехал на это заседание юрист Игорь Симонов, который ранее представлял в суде интересы братьев Запашных. Честно сказать, я была удивлена, когда узнала об этом, не ожидала, что у этого дела будет еще и такой поворот. Но само заседание прошло хорошо: я очень благодарна судье, которая, кроме всего прочего, дала мне возможность высказаться и обозначить свою позицию. Но я не буду удивлена, если цирк в скором времени подаст апелляцию. Вроде как, они уже планируют это сделать, — пояснила КП-Новосибирск Елизавета Бражник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряки запустили флешмоб против цирка-шапито у торгового центра

Акция набирает обороты в социальных сетях (подробнее).

«Читаю и глазам не верю»: «Мега» отказалась от цирка-шапито

Зоозащитники готовы помочь найти животным новый дом (подробнее).

Цирк-шапито подал в суд на новосибирскую зоозащитницу

С женщины просят взыскать 100 тысяч рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отобрали всю одежду и поставили охрану»: новосибирец снял видео из обсерватора
Следователи возбудили уголовное дело после падения остановки на новосибирца
Новосибирская зоозащитница выиграла суд у цирка-шапито
Выдадут перчатки, маску, ручку: как в Новосибирской области подготовились к голосованию
Как вернуть деньги за тур из-за коронавируса: рассказываем, что делать сибирякам, не поехавшим за границу
На голосовании по поправкам в Конституцию России будет использован «Золотой стандарт»
На еду животным и зарплату: Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей
Нападавшие задержаны
«Лифт был в дыму»: из горящей высотки под Новосибирском спасли 14 человек
Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Уникальный репринтный номер в честь Парада Победы 1945 года - в подарок читателям «Комсомолки»
Открытие МФЦ в Новосибирске с 25 июня 2020 года: график работы, как будут обеспечивать безопасность
«Быстро убери свой драндулет»: новосибирцев возмутил сосед, паркующий мопед в подъезде
Сибирячка поехала к друзьям на маршрутке и исчезла: ее ищут полицейские и волонтеры