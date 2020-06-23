Новосибирская зоозащитница выиграла суд у цирка-шапито

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:24:48+03:00

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Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка-шапито «Золотой дракон». Напомним, еще в 2019 году, когда этот цирк находился на парковке торгового центра «МЕГА», сибирячку возмутило соседство шапито и магазина «ИКЕА», ориентированного на экологию, о чем девушка написала в своем инстаграм. Ранее цирк требовал с Елизаветы 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба (циркачи настаивали, что после слов девушки, в цирк стало ходить меньше людей — прим. ред.), но позже смягчил свои требования и стал настаивать на том, что сибирячка должна сначала удалить свои посты из сети, а потом выложить их снова, но уже с опровержением.

— Стороны спорили по двум вопросам: содержание диких зверей в неволе в общем, и содержание конкретно в передвижных зоопарках. Цирк, в свою очередь, продолжает доказывать, что их животные находятся в хороших условиях, — рассказал КП-Новосибирск юрист девушки Иван Можаев. — Вторым предметом спора стали сами посты Елизаветы в соцсетях. Мы доказывали, что все написанное в них является личным мнением девушки. А право гражданина высказывать свое мнение, в том числе и на публичных площадках, закреплено законом. Сторона истца же утверждала, что это не мнение, а сведения, порочащие деловую репутацию цирка. В конечном счете суд решил, что человек, не оскорбляя третьих лиц, не делая утверждений о каких-то фактах, вправе высказывать свое мнение на любом ресурсе.

Сама Елизавета утверждает, что уже шестое по счету судебное заседание прошло достаточно неплохо. Тем не менее, девушка не исключает возможности того, что цирк будет настаивать на апелляции.

— Из Москвы приехал на это заседание юрист Игорь Симонов, который ранее представлял в суде интересы братьев Запашных. Честно сказать, я была удивлена, когда узнала об этом, не ожидала, что у этого дела будет еще и такой поворот. Но само заседание прошло хорошо: я очень благодарна судье, которая, кроме всего прочего, дала мне возможность высказаться и обозначить свою позицию. Но я не буду удивлена, если цирк в скором времени подаст апелляцию. Вроде как, они уже планируют это сделать, — пояснила КП-Новосибирск Елизавета Бражник.

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ИСТОЧНИК KP.RU